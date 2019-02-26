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9:27, 26 февраля 2019 349
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На пожаре в Ряжском районе погибли два человека

На пожаре в Ряжском районе погибли два человека

На пожаре в селе Новое Еголдаево погибли двое мужчин 1978 и 1950 годов рождения. Об этом RZN.info сообщили пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар начался около 23:00 понедельника, 25 февраля.

Напомним, на место происшествия выезжали два пожарных автомобиля, три человека личного состава государственной противопожарной службы, три человека добровольной пожарной дружины.


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