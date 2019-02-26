На пожаре в Ряжском районе погибли два человека

На пожаре в селе Новое Еголдаево погибли двое мужчин 1978 и 1950 годов рождения. Об этом RZN.info сообщили пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар начался около 23:00 понедельника, 25 февраля.
Напомним, на место происшествия
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На пожаре в селе Новое Еголдаево погибли двое мужчин 1978 и 1950 годов рождения. Об этом RZN.info сообщили пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар начался около 23:00 понедельника, 25 февраля.
Напомним, на место происшествия
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