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16:07, 26 февраля 2019 770
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В Канищеве закрыли пекарню

В Канищеве закрыли пекарню

В Канищеве закрыли пекарню, которая располагалась в доме №18 корпус 1 по улице Интернациональной. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

На деятельность пекарни пожаловались жильцы дома.

Выяснилось, что предприятие «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня» работало с нарушениями. Там нашли санитарные нарушения, предсатвляющие угрозу здоровью жильцов дома.

В отношении предпринимателя Закиева М.Х. в суд направили материалы по статье 6.6 КоАП РФ.

Суд признал его виновным и закрыл предприятие «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня» на 30 суток.


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