В Канищеве закрыли пекарню, которая располагалась в доме №18 корпус 1 по улице Интернациональной. Об этом сообщил
На деятельность пекарни пожаловались жильцы дома.
Выяснилось, что предприятие «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня» работало с нарушениями. Там нашли санитарные нарушения, предсатвляющие угрозу здоровью жильцов дома.
В отношении предпринимателя Закиева М.Х. в суд направили материалы по статье 6.6 КоАП РФ.
Суд признал его виновным и закрыл предприятие «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня» на 30 суток.