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10:51, 26 февраля 2019 820
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Священник призвал женщин не раздеваться перед врачами-мужчинами 3

Священник призвал женщин не раздеваться перед врачами-мужчинами

В авторской программе на канале «Царьград» протоиерей Андрей Ткачев посоветовал женщинам не раздеваться перед мужчинами-врачами. Об этом сообщил «Росбалт».

Ткачев отвечал на вопрос зрительницы.

«Папа запускает болезни свои, не хочет лечиться. Болезни опасные. Разговоры не помогают», — пожаловалась женщина.

В ответ протоиерей назвал ее отца «нормальным мужиком» и заметил, что можно дать право человеку не лечиться.

Он отметил, что сложно бороться с болезнями, «чтобы продлить себе жизнь, которая все равно закончится».

Ткачев осудил «медицинскую мафию», которая выставляет высокие цены на лечение и сказал, что гарантий лечения нет, поскольку больные все равно умирают.

«Батя у вас нормальный мужик. Ну надоело ему лечиться. Заставлять его будем? Квартиры продадим, почки вырежем из себя. Заплатим за лечение, чтобы он потом лечился, лечился и опять-таки умер? А мы будем без квартир, без почек, без всего — на улице. Вот так вот нас заставляют?!», — сказал Ткачев.

Порассуждав об этом, протоиерей осудил женщин, раздевающихся перед врачами-мужчинами.

По его мнению, женщинам не составляет труда раздеться «и в докторской, и на пляже, и на танцульках», что не является правильным.

«Есть люди, которые говорят: „Да не надо меня лечить! Если мне нужно раздеваться перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда — Да не надо этого — все равно я умру“. Вы когда-нибудь об этом думали? Вы думаете вечно жить в этой смрадной плоти? Это великое счастье, что ли? Да нет, умереть — большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов», — сказал священнослужитель.

Также Ткачев выразил недовольство по поводу «бесконечной сдачи анализов».

«Пейте святую воду, по крайней мере, почаще и молитесь богу. А раз уж умирать пришлось — ну умирайте», — сказал протоиерей.


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