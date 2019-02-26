Суд признал законным строительство офисного здания около рязанского цирка. Об этом сообщила пресс-служба Советского суда.
В понедельник, 25 февраля, суд отказал Константину Дагаргулии, который требовал признать разрешение мэрии на строительство офисно-делового центра на улице Николодворянской № 16 незаконным.
Напомним, заявитель
На суде выяснилось, что Дагаргулия в 2013 году дал согласие на включение его участка по соседству в проект развития застроенных территорий и застройщик получил разрешение на строительство с учетом двух участков.
Мэрия на заседании заявила, что участок № 14 в застройке не участвует и по нему не проходят проезды и коммуникации.
В беседе с корреспондентом RZN.info адвокат Дагаргулии сообщил, что решение обжалуют в областном суде.