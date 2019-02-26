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18:26, 26 февраля 2019 366
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Суд признал законным строительство офисного здания около рязанского цирка

Суд признал законным строительство офисного здания около рязанского цирка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Суд признал законным строительство офисного здания около рязанского цирка. Об этом сообщила пресс-служба Советского суда.

В понедельник, 25 февраля, суд отказал Константину Дагаргулии, который требовал признать разрешение мэрии на строительство офисно-делового центра на улице Николодворянской № 16 незаконным.

Напомним, заявитель считал, что застройщику ООО «Грант» выдали разрешение на строительство здания в историческом центре, которое превышает градостроительные нормы.

На суде выяснилось, что Дагаргулия в 2013 году дал согласие на включение его участка по соседству в проект развития застроенных территорий и застройщик получил разрешение на строительство с учетом двух участков.

Мэрия на заседании заявила, что участок № 14 в застройке не участвует и по нему не проходят проезды и коммуникации.

В беседе с корреспондентом RZN.info адвокат Дагаргулии сообщил, что решение обжалуют в областном суде.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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