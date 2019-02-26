Строительство школы в Горроще на 1100 мест завершат до конца года. Фоторепортаж

Строительство корпусов школы на 1100 мест в Горроще завершат до конца года. Об этом во вторник, 26 февраля, корреспонденту RZN.info рассказал начальник участка.
По его словам, к концу 2019 года к зданиям подведут все коммуникации, а в зимнее время внутри начнется отделка.
Уже сейчас у корпуса старшей школы начинают возводить четвертый этаж, к концу марта строители займутся крышей. Начальник участка отметил, что строительство ведется с опережением графика.
«У нас была проблема с трехэтажным корпусом для начальной школы. Мы полгода потратили на вынос кабеля электроподстанции из-под будущего здания», — отмечает собеседник.
Два корпуса школы и двухэтажный спортзал соединит четырехэтажное административно-бытовое здание с актовым залом. Новую школу строят по проекту
Напомним, школу на месте
Ранее начальник управления капитального строительства Рязани Елена Буданова сообщала, что в связи с увеличением НДС стоимость работ выросла на 12 миллионов.
Завершить возведение планируют в конце июня 2020 года.