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16:05, 26 февраля 2019 1 128
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Строительство школы в Горроще на 1100 мест завершат до конца года. Фоторепортаж

Строительство школы в Горроще на 1100 мест завершат до конца года. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Строительство корпусов школы на 1100 мест в Горроще завершат до конца года. Об этом во вторник, 26 февраля, корреспонденту RZN.info рассказал начальник участка.

По его словам, к концу 2019 года к зданиям подведут все коммуникации, а в зимнее время внутри начнется отделка.

Уже сейчас у корпуса старшей школы начинают возводить четвертый этаж, к концу марта строители займутся крышей. Начальник участка отметил, что строительство ведется с опережением графика.

«У нас была проблема с трехэтажным корпусом для начальной школы. Мы полгода потратили на вынос кабеля электроподстанции из-под будущего здания», — отмечает собеседник.

Два корпуса школы и двухэтажный спортзал соединит четырехэтажное административно-бытовое здание с актовым залом. Новую школу строят по проекту Песоченской, однако здесь переходы между зданиями планируют сделать более удобными.

Напомним, школу на месте снесенного интерната начали строить в конце мая. На объект планируют потратить около миллиарда.

Ранее начальник управления капитального строительства Рязани Елена Буданова сообщала, что в связи с увеличением НДС стоимость работ выросла на 12 миллионов.

Завершить возведение планируют в конце июня 2020 года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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