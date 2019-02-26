СМИ сообщили о росте цен на авиабилеты

В России резко выросли цены на авиабилеты. Об этом сообщил «
Самыми дорогими стали рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару.
Самые резкие скачки цен зафиксировали на направлениях «Москва— Барселона» и «Петербург — Бангкок».
Средний чек на перелеты внутри России вырос на 17% (с 11,4 до 13,4 тысячи рублей), на международные рейсы — 23% (с 18,3 до 27,3 тысячи рублей).
Как сообщили в компании Aviasales, цены на внутренние и зарубежные и зарубежные направления на 7% и 5% соответственно, по данным OneTwoTrip — на 33% и 18%.
По мнению экспертов, цены повысили для компенсации авиаперевозчиками выросших расходов. Тем не менее, риск банкротств компаний сохраняется.