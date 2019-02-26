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17:37, 26 февраля 2019 503
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Рязанскому мэру пожаловались на плохую работу управляющих компаний и дорогу на улице Татарской

Рязанскому мэру пожаловались на плохую работу управляющих компаний и дорогу на улице Татарской

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 26 февраля, и.о. главы рязанской администрации Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Горожане обратились к нему с вопросами ЖКХ, благоустройства дворов, ремонта дорог.

Один из рязанцев попросил отремонтировать дорогу около дома №17 по улице Татарской, а также установить там «лежачие полицейские».

«Ремонт участка дороги к дому №17 по улице Татарской необходимо внести в план мероприятий по дорожному ремонту на весенне-летний строительный сезон», — сказал Карабасов.

Он также рассмотрел вопросы жителей, недовольных работой своей управляющей компании. Они жаловались на плохое качество уборки подъездов, несвоевременный вывоз мусора, переплату ОДН и другое.

Рязанцам пообещали — когда собственники помещений на общем собрании решат сменить управляющую компанию, администрация окажет содействие в выборе новой.

Решение поступивших вопросов и.о. мэра будет контролировать лично.


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