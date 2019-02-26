Рязанскому мэру пожаловались на плохую работу управляющих компаний и дорогу на улице Татарской

Во вторник, 26 февраля, и.о. главы рязанской администрации Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Горожане обратились к нему с вопросами ЖКХ, благоустройства дворов, ремонта дорог.
Один из рязанцев попросил отремонтировать дорогу около дома №17 по улице Татарской, а также установить там «лежачие полицейские».
«Ремонт участка дороги к дому №17 по улице Татарской необходимо внести в план мероприятий по дорожному ремонту на весенне-летний строительный сезон», — сказал Карабасов.
Он также рассмотрел вопросы жителей, недовольных работой своей управляющей компании. Они жаловались на плохое качество уборки подъездов, несвоевременный вывоз мусора, переплату ОДН и другое.
Рязанцам пообещали — когда собственники помещений на общем собрании решат сменить управляющую компанию, администрация окажет содействие в выборе новой.
Решение поступивших вопросов и.о. мэра будет контролировать лично.