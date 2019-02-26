Рязанский предприниматель заплатил почти миллион рублей долга по налогам. Об этом
В 2017 году мужчина получил более семи миллионов рублей от юридического лица. Он не внес этот доход в декларацию и не заплатил налог в размере более 900 тысяч рублей. На предпринимателя завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).
Во время расследования рязанец полностью погасил долг и начисленные пени. В этой связи уголовное дело прекратили.
«В соответствии с действующим уголовным законодательством лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статье 198 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме», — отметили в следкоме.