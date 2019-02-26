Рязанку оштрафовали за угрозу застрелить односельчанку

Жительницу Старожиловского района оштрафовали за угрозу застрелить односельчанку из пневматического пистолета. Об этом
Женщины поссорились 1 января в деревне Аристово. Одна из них приставила к голове другой пневматический пистолет, угрожая убить.
«Убедившись, что угрозу потерпевшая восприняла реально, убрала пистолет и ушла с места преступления», — уточнили в прокуратуре.
Во время расследования злоумышленница признала вину и возместила потерпевшей ущерб. Мировой судья прекратил уголовное дело и назначил штраф в пять тысяч рублей. Если женщина не выплатит его, то понесет уголовную ответственность.