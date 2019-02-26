Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами врачей

Средняя зарплата врачей в России в 2018 году составила 75 007 рублей, что больше 24%, чем в 2017 году (56 445 рублей). Об передает
Согласно рейтингу, больше всего получают медики на Чукотке — больше 180 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же получают врачи в Ямало-Ненецком АО.
На третьем месте оказался Ненецкий АО (158 тысяч). Далее идут Магаданская область (143 тысячи и Москва (138,6 тысячи).
Самые низкие зарплаты у врачей в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 43 тысяч рублей.
Данные подтвердили в пресс-службе Минздрава. Там уточнили, что средняя зарплата врачей в 2018 году должна быть выше в два раза средней в регионе согласно указу президента.