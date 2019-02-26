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15:16, 26 февраля 2019 117
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Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ и ОГЭ

Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ и ОГЭ

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ и ОГЭ. Объявление появилось на сайте мэрии.

Участники акции посмотрят на контрольно-измерительные материалы и бланки ответов. Им также покажут, как печатают задания и обрабатывают ответы. Родители школьников смогут в течение 30 минут выполнить несколько заданий экзамена по математике.

Желающим надо до 15 марта заполнить электронную анкету.

ОГЭ для родителей учеников 8-9 классов пройдет 22 марта в гимназии №5 (улица Гагарина, дом №158).

ЕГЭ для родителей учеников 10-11 классов организуют 26 марта в школе №39 (Первомайский проспект, дом №62, корпус 1).

Начало экзамена в 15:00. Вход в пункты проведения экзамена — с 14:30. С собой необходимо взять паспорт и ручку.

Напомним, 20 февраля рязанцы поучаствовали во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в школе №11.


© RZN.info

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