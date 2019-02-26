Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ и ОГЭ. Объявление
Участники акции посмотрят на контрольно-измерительные материалы и бланки ответов. Им также покажут, как печатают задания и обрабатывают ответы. Родители школьников смогут в течение 30 минут выполнить несколько заданий экзамена по математике.
Желающим надо до 15 марта заполнить
ОГЭ для родителей учеников 8-9 классов пройдет 22 марта в гимназии №5 (улица Гагарина, дом №158).
ЕГЭ для родителей учеников 10-11 классов организуют 26 марта в школе №39 (Первомайский проспект, дом №62, корпус 1).
Начало экзамена в 15:00. Вход в пункты проведения экзамена — с 14:30. С собой необходимо взять паспорт и ручку.
Напомним, 20 февраля рязанцы