Нижегородского студента осудили за убийство из-за компьютерной игры. Об этом
6 мая 2018 года в общежитии Выксы студент техникума и его приятель поссорились из-за очередности игры на компьютере. В результате молодой человек несколько раз ударил ножом хозяина комнаты и украл компьютерное оборудование на сумму более 14 тысяч рублей.
23-летний пострадавший скончался. Его тело на следующий день нашла родственница.
Суд признал 20-летнего злоумышленника виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 158 УК («Кража»).и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.