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11:48, 26 февраля 2019 278
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Медведев выделил Рязанской области 17 миллионов на уход за пожилыми и инвалидами

Медведев выделил Рязанской области 17 миллионов на уход за пожилыми и инвалидами

Фото: Kremlin.ru

Медведев выделил Рязанской области 16 миллионов 805 тысяч на уход за пожилыми и инвалидами. Соответствующее распоряжение председателя правительства опубликовали во вторник, 26 февраля.

Регион получит деньги в рамках пилотного проекта «Старшее поколение», которые пойдут на повышение квалификации работников соцобслуживания, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных помещениях. Всего на эти цели 11 регионов получат 295 миллионов рублей.


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