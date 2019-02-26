Медведев выделил Рязанской области 17 миллионов на уход за пожилыми и инвалидами

Медведев выделил Рязанской области 16 миллионов 805 тысяч на уход за пожилыми и инвалидами. Соответствующее распоряжение председателя правительства опубликовали во вторник, 26 февраля.
Регион получит деньги в рамках пилотного проекта «Старшее поколение», которые пойдут на повышение квалификации работников соцобслуживания, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных помещениях. Всего на эти цели 11 регионов получат 295 миллионов рублей.