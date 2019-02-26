Касимовец обокрал библиотеку. Об этом
29-летний безработный ломом отжал пластиковую раму окна и залез в библиотеку. Он забрал фотоаппарат Canon и видеокамеру Panasonic.
«Жажда к чужому имуществу возникла у „любителя чтения“ неслучайно, — пояснили в пресс-службе. — Неработающий касимовец хотел приобрести горячительные напитки, чтобы отпраздновать День защитника Отечества».
Оперативники задержали злоумышленника в его доме. Ранее его уже судили за кражу.
На касимовца завели уголовное дело по части 2 статьи 158 («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.