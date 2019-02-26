Хор РГУ открыл дополнительный набор для поездок по России и за границу

Хор Рязанского государственного университета открыл дополнительный набор мужских и женских голосов для поездок на конкурсы в России и за границу.
В ближайшие полгода хор планирует поучаствовать в конкурсных программах в Ярославле, Москве и Мюнстере.
Для этого в коллектив приглашаются новые голоса.
Репетиции хора проходят по понедельникам, средам и четвергам с 19:30 до 21:30 в здании факультета русской филологии и национальной культуры (улица Ленина, дом №20).
Занятия проводятся бесплатно. Обязательное участие — знание нотной грамоты, возраст до 35 лет.
По вопросам можно обращаться к руководителю хора, Константину Михайлову по номеру
Все подробности можно найти в