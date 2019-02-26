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16:42, 26 февраля 2019 152
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Хор РГУ открыл дополнительный набор для поездок по России и за границу

Хор РГУ открыл дополнительный набор для поездок по России и за границу

Хор Рязанского государственного университета открыл дополнительный набор мужских и женских голосов для поездок на конкурсы в России и за границу.

В ближайшие полгода хор планирует поучаствовать в конкурсных программах в Ярославле, Москве и Мюнстере.

Для этого в коллектив приглашаются новые голоса.

Репетиции хора проходят по понедельникам, средам и четвергам с 19:30 до 21:30 в здании факультета русской филологии и национальной культуры (улица Ленина, дом №20).

Занятия проводятся бесплатно. Обязательное участие — знание нотной грамоты, возраст до 35 лет.

По вопросам можно обращаться к руководителю хора, Константину Михайлову по номеру +7 (920) 950-57-34 или «ВКонтакте», а также старосте Ксении по номеру +7 (960) 572-30-02 или «ВКонтакте».

Все подробности можно найти в группе хора «ВКонтакте».


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