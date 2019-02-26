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13:54, 26 февраля 2019 160

Автосалон Форд Лидер объявил финальную распродажу автомобилей Ford

Автосалон Форд Лидер объявил финальную распродажу автомобилей Ford

Автосалон Форд Лидер объявил финальную распродажу автомобилей Ford по ценам 2018 года.

По условиям специального предложения*, выгода при покупке автомобиля 2018 года выпуска может составить 345 тысяч рублей**.

«Выгода достигнет финального максимума! Не откладывайте до подорожания! Если Ford, то в Форд Лидер!», — обратились к рязанцам представители автосалона.

Забронировать машину и получить консультацию специалиста можно по телефону +7 (4912) 503-403.

Адрес автосалона: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».

* Реклама. Не является публичной офертой. Предложение ограничено количеством автомобилей, подробности в отделе продаж. ООО «Лидер» оставляет за собой право вносить изменения в предложение.

** Выгода при покупке Нового Ford Explorer по программе «Бонус за Trade-in», реализуемой дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду 200 000 рублей (при сдаче дилеру автомобиля любой марки по системе Трейд-ин) на новый Ford Explorer и 145 000 рублей по программаме Ford Credit.


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Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 2

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

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