Автосалон Форд Лидер объявил финальную распродажу автомобилей Ford

Автосалон
По условиям специального предложения*, выгода при покупке автомобиля 2018 года выпуска может составить 345 тысяч рублей**.
«Выгода достигнет финального максимума! Не откладывайте до подорожания! Если Ford, то в Форд Лидер!», — обратились к рязанцам представители автосалона.
Забронировать машину и получить консультацию специалиста можно по телефону +7 (4912) 503-403.
Адрес автосалона: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».
* Реклама. Не является публичной офертой. Предложение ограничено количеством автомобилей, подробности в отделе продаж. ООО «Лидер» оставляет за собой право вносить изменения в предложение.
** Выгода при покупке Нового Ford Explorer по программе «Бонус за Trade-in», реализуемой дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду 200 000 рублей (при сдаче дилеру автомобиля любой марки по системе Трейд-ин) на новый Ford Explorer и 145 000 рублей по программаме Ford Credit.