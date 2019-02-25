Жительница Ряжска обокрала приехавшую в гости подругу

Жительница Ряжска обокрала свою подругу, которая приехала к ней в гости из Подмосковья. Об этом сообщила
Потерпевшая заявила о пропаже десяти тысяч рублей из кошелька, оставленного в автомобиле.
Полицейские выяснили, что женщины закупились алкоголем и поехали отмечать встречу к родственнику рязанки. Во время застолья гостья почувствовала себя уставшей и легла отдохнуть.
Ее знакомые захотели продолжить выпивать и решили взять деньги у москвички. Они забрали ключи от ее машины, где нашли кошелек с деньгами. Почти всю сумму злоумышленники потратили на алкоголь.
Подозреваемых задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.