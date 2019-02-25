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13:09, 25 февраля 2019 313
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Жительница Ряжска обокрала приехавшую в гости подругу

Жительница Ряжска обокрала приехавшую в гости подругу

Жительница Ряжска обокрала свою подругу, которая приехала к ней в гости из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевшая заявила о пропаже десяти тысяч рублей из кошелька, оставленного в автомобиле.

Полицейские выяснили, что женщины закупились алкоголем и поехали отмечать встречу к родственнику рязанки. Во время застолья гостья почувствовала себя уставшей и легла отдохнуть.

Ее знакомые захотели продолжить выпивать и решили взять деньги у москвички. Они забрали ключи от ее машины, где нашли кошелек с деньгами. Почти всю сумму злоумышленники потратили на алкоголь.

Подозреваемых задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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