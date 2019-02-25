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14:23, 25 февраля 2019 315
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За неделю в Рязанской области родилось четыре пары близнецов

За неделю в Рязанской области родилось четыре пары близнецов

За неделю, с 18 по 24 февраля, в Рязанской области родилось четыре пары близнецов. Они появились на свет в областном перинатальном центре и городском роддоме №1, сообщил сайт регионального минздрава.

Всего за это время родились 178 детей — 97 девочек и 81 мальчик.


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