Во вторник на двух рязанских улицах отключат свет

Во вторник, 26 февраля, на двух рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила
Из-за реконструкции воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет в домах с 1 по 20 по улице Школьной и в домах с 1 по 26 по улице Колхозной.
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Во вторник, 26 февраля, на двух рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила
Из-за реконструкции воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет в домах с 1 по 20 по улице Школьной и в домах с 1 по 26 по улице Колхозной.
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