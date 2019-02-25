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12:28, 25 февраля 2019 634
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Во вторник на двух рязанских улицах отключат свет

Во вторник на двух рязанских улицах отключат свет

Во вторник, 26 февраля, на двух рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за реконструкции воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет в домах с 1 по 20 по улице Школьной и в домах с 1 по 26 по улице Колхозной.


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Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

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