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20:12, 25 февраля 2019 361
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В Сасове открылась выставка народного костюма

В Сасове открылась выставка народного костюма

Фото: Издательство «Пресса»

В сасовском музее имени Александра Аверкина открылась выставка народного костюма. Посетители могут увидеть одежду, которые женщины из села Салтыково носили 100-150 лет назад, сообщает издательство «Пресса».

Коллекцию костюмов XIX — XX веков из разных регионов страны собрал уроженец шацкого села Выша Сергей Глебушкин. Сейчас он живет в Москве.

«На сегодняшний день коллекция считается самой значительной в нашей стране, — пояснила старший научный сотрудник сасовского музея Людмила Дианова. — Подробный рассказ о ней представлен на страницах журнала „Традиционный костюм“ в выпуске 1 (7) за 2008 год. По мотивам этой публикации мы и сделали выставку».


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