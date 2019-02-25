В Сасове открылась выставка народного костюма

В сасовском музее имени Александра Аверкина открылась выставка народного костюма. Посетители могут увидеть одежду, которые женщины из села Салтыково носили 100-150 лет назад, сообщает издательство «
Коллекцию костюмов XIX — XX веков из разных регионов страны собрал уроженец шацкого села Выша Сергей Глебушкин. Сейчас он живет в Москве.
«На сегодняшний день коллекция считается самой значительной в нашей стране, — пояснила старший научный сотрудник сасовского музея Людмила Дианова. — Подробный рассказ о ней представлен на страницах журнала „Традиционный костюм“ в выпуске 1 (7) за 2008 год. По мотивам этой публикации мы и сделали выставку».