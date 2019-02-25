В Рязанском агроуниверситете наградили победителей конкурса «Активист года»

В среду, 20 февраля, в на инженерном факультете Рязанского агротехнологического университета имени Костычева наградили победителей первого конкурса «Активист года».
Декан факультета Алексей Бачурин отметил немалый вклад студенческого сообщества в достижения университета по различным направлениям — образование, научно-исследовательская деятельность, культура, спорт.
Он вручил дипломы лучшим активистам 2018 года, которые проявили себя в учебной и научной, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности факультета.
Победителей определили в четырех номинациях: «Общественная деятельность», «Культурно-массовая работа», «Спортивные достижения» и «Научная работа».
«Конкурс вызвал большой интерес среди студентов других факультетов. В этом году новую традицию подхватил автодорожный факультет», — рассказали в РГАТУ.