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10:26, 25 февраля 2019 193

В Рязанском агроуниверситете наградили победителей конкурса «Активист года»

В Рязанском агроуниверситете наградили победителей конкурса «Активист года»

В среду, 20 февраля, в на инженерном факультете Рязанского агротехнологического университета имени Костычева наградили победителей первого конкурса «Активист года».

Декан факультета Алексей Бачурин отметил немалый вклад студенческого сообщества в достижения университета по различным направлениям — образование, научно-исследовательская деятельность, культура, спорт.

Он вручил дипломы лучшим активистам 2018 года, которые проявили себя в учебной и научной, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности факультета.

Победителей определили в четырех номинациях: «Общественная деятельность», «Культурно-массовая работа», «Спортивные достижения» и «Научная работа».

«Конкурс вызвал большой интерес среди студентов других факультетов. В этом году новую традицию подхватил автодорожный факультет», — рассказали в РГАТУ.


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