Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко

В Испании нашли мертвым политолога и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко. Об этом сообщил «
Политолог скончался в возрасте 64 лет.
По неофициальным данным, Малашенко покончил с собой.
Он был одним из основателей НТВ, он занимал пост гендиректора телеканала с июля 1993 года по декабрь 1997 год. Также он был гендиректором телерадиокомпании «Останкино».
В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.
В январе 1997 года господин Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании.
В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI. Малашенко также возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.