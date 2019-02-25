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16:38, 25 февраля 2019 435
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Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко

В Испании нашли мертвым политолога и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

Политолог скончался в возрасте 64 лет.

По неофициальным данным, Малашенко покончил с собой.

Он был одним из основателей НТВ, он занимал пост гендиректора телеканала с июля 1993 года по декабрь 1997 год. Также он был гендиректором телерадиокомпании «Останкино».

В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года господин Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании.

В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI. Малашенко также возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.


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