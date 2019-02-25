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11:58, 25 февраля 2019 161
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Со скопинца взыскали 70 тысяч за отопление

Со скопинца взыскали 70 тысяч за отопление

В Рязанской области рассмотрели апелляционную жалобу на решение Скопинского районного суда по иску МКП «Скопинские тепловые сети» о взыскании задолженности по оплате отопления. Об этом сообщил сайт облсуда.

Ответчик проживал и был зарегистрирован в неприватизированной квартире и был ее нанимателем. В соответствии с законодательством, наниматель обязан оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги с момента заключения договора.

Управляющие организации не занимаются домом. Услуги по теплоснабжению предоставляет истец.

С 2015 по апрель 2018 года жилец не оплачивал отопление, а на предупреждение о неоплате не реагировал. После этого МКП «Скопинские тепловые сети» обратилось в суд.

В суде ответчик не предоставил доказательств об оплате счетов. Суд решил взыскать с него 73 тысячи 281 рубль 74 копейки, а также госпошлину.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.


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