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9:51, 25 февраля 2019 335
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Рязанцу назначили четыре с половиной миллиона пени за невыплаченный долг обанкротившемуся банку

Рязанцу назначили четыре с половиной миллиона пени за невыплаченный долг обанкротившемуся банку

Рязанцу, который не выплатил долг банку «Западный», назначили пени в четыре с половиной миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.

Известно, что в августе 2013 года мужчина взял в кредит на пять лет 280 тысяч рублей под 29,9 процента годовых. Однако с апреля 2014 года заемщик перестал вносить платежи.

В октябре 2014 года банк признали банкротом, управляющим утвердили госкорпорцию «Агентство по страхованию вкладов». Представители агентства обратились в суд, чтобы взыскать с рязанца основной долг — 264 899 рублей, сумму процентов — 221 266 рублей и пени в сумме — 4 080 240 рублей.

Суд частично удовлетворил требования истца и снизил размеры пени «до разумных пределов». С ответчика взыскали основной долг — 198 654 рубля, проценты — 94 553 рубля и пени в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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