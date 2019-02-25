Путин поручил упростить оформление виз для иностранцев

Владимир Путин поручил упростить оформление виз для иностранных туристов. МИД, МВД, ФСБ и Ростуризм подготовят предложения до 31 марта,
Упростить процедуру планируют частично за счет расширения практики оформления электронных виз.
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Владимир Путин поручил упростить оформление виз для иностранных туристов. МИД, МВД, ФСБ и Ростуризм подготовят предложения до 31 марта,
Упростить процедуру планируют частично за счет расширения практики оформления электронных виз.
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Экскурсию для гостей провели сами школьники, которые познакомили собравшихся с уютными учебными классами, актовым и хореографическим залами и фотостудией.