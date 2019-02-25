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19:35, 25 февраля 2019 307
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Пропавшую 32-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 32-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 32-летнюю рязанку Ирину Доронину нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

О женщине ничего не знали с 24 января. Волонтеры подключились к ее поискам 7 февраля.

Подробности не разглашаются.


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