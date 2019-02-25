Правительство подготовило проект о выплатах сверх прожиточного минимума. Это станет возможно из-за того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат исключат при подсчете материального обеспечения пенсионера, передает
Индексации будут учитывать при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии из-за изменения прожиточного минимума в следующем году.
Законопроект также предусматривает доплаты с 1 января сумм, которые не получили неработающие пенсионеры в связи с определением величины социальной доплаты и исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций в 2019 году.