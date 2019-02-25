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20:30, 25 февраля 2019 178
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Правительство подготовило проект о выплатах сверх прожиточного минимума

Правительство подготовило проект о выплатах сверх прожиточного минимума

Правительство подготовило проект о выплатах сверх прожиточного минимума. Это станет возможно из-за того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат исключат при подсчете материального обеспечения пенсионера, передает РИА Новости.

Индексации будут учитывать при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии из-за изменения прожиточного минимума в следующем году.

Законопроект также предусматривает доплаты с 1 января сумм, которые не получили неработающие пенсионеры в связи с определением величины социальной доплаты и исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций в 2019 году.


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