Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:08, 25 февраля 2019 491
 0    0

Пьяный рязанец ограбил соседей, угрожая им расправой

Пьяный рязанец ограбил соседей, угрожая им расправой

Пьяный рязанец ограбил соседей, угрожая им расправой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник остановил 25-летнюю соседку у лифта и потребовал у нее деньги. Услышав отказ, он достал нож и заставил женщину вернуться в квартиру.

«Когда нападавший вместе со своей „жертвой“ оказались рядом с квартирой, где проживала девушка, за нее вступился супруг. Но злоумышленника им остановить не удалось», — уточнили в полиции.

Супруги отдали 40-летнему мужчине более 16 тысяч рублей. Пострадавшие сразу обратились в полицию.

Оперативники задержали злоумышленника. Он пояснил, что хотелпотратить деньги на спиртное.

На рязанца завели уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») и части 1статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:30, 25 февраля 2019
Иностранец пытался дать взятку сотруднице рязанской полиции 1
12:08, 25 февраля 2019
Пьяный рязанец ограбил соседей, угрожая им расправой
11:32, 25 февраля 2019
Под Пронском двое детей и четверо взрослых провели в застрявшей машине около семи часов
11:02, 25 февраля 2019
В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Касимовском районе. Фото
10:45, 25 февраля 2019
В ДТП в Рязанском районе пострадали два человека
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 727
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
16:16, 17 февраля 2019 20 595
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
20:10, 11 февраля 2019 20 562
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
21:08, 16 февраля 2019 18 732
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 338
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум