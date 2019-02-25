Пьяный рязанец ограбил соседей, угрожая им расправой. Об этом
Злоумышленник остановил 25-летнюю соседку у лифта и потребовал у нее деньги. Услышав отказ, он достал нож и заставил женщину вернуться в квартиру.
«Когда нападавший вместе со своей „жертвой“ оказались рядом с квартирой, где проживала девушка, за нее вступился супруг. Но злоумышленника им остановить не удалось», — уточнили в полиции.
Супруги отдали 40-летнему мужчине более 16 тысяч рублей. Пострадавшие сразу обратились в полицию.
Оперативники задержали злоумышленника. Он пояснил, что хотелпотратить деньги на спиртное.
На рязанца завели уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») и части 1статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.