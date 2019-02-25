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16:58, 25 февраля 2019 411
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Назван топ-10 продаваемых корейских автомобилей в России

Назван топ-10 продаваемых корейских автомобилей в России

Эксперты «Автостата» составили топ-10 самых продаваемых в России корейских автомобилей. Рейтинг опубликован на сайте аналитического агентства.

Отмечается, большинство из 406,6 тысячи новых легковушек, приобретенных россиянами в 2018 году, принадлежит маркам Kia и Hyundai.

Лидером продаж корейских машин стал Kia Rio, который ранее также признали самой продаваемой иномаркой в России.

В минувшем году продали 100,1 единиц Kia Rio (рост на 4%).

На второй и третьей строчках расположились автомобили Hyundai — кроссовер Creta (67,6 тысяч штук; +22%) и седан Solaris (65,6 тысяч штук; -4%).

В список попали также кроссоверы KIA Sportage (32,7 тысячи штук.; +33%) и Hyundai Tucson (23 тысяч штук; +92%).

В топе оказалисььеще пять моделей Kia: Optima (20,8 тыячи; +62%), Ceed (20,7 тысячи; +36%), Soul (17 тысячи.; +60%), Cerato (11,1 тысячи; +64%) и Sorento Prime (9,7 тысячи; +64%).


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