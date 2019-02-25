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17:48, 25 февраля 2019 430
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Мать троих детей из Сасова осудили на избиение мужа кочергой

Мать троих детей из Сасова осудили на избиение мужа кочергой

Мать троих детей из Сасова осудили за то, что она ударила мужа кочергой по голове. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что женщина ударила супруга во время ссоры. Он получил закрытую черепно-мозговую травму.

В отношении жительницы Сасова возбудили уголовное дело по пункту «п» части 2 статьи 111 УК РФ. Она полностью признала свою вину.

Суд учел характер преступления, наличие малолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств. Женщину приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в три года.

Фото из соцсетей


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