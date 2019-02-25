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10:50, 25 февраля 2019 1 167
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Лидер группы «Выход» представит в Рязани свою книгу «Как Я Делал рок-н-ролл»

Лидер группы «Выход» представит в Рязани свою книгу «Как Я Делал рок-н-ролл»

Лидер петербургской группы «Выход» Сергей «Силя» Селюнин представит в Рязани свою книгу «Как Я Делал рок-н-ролл». Концерт-презентация состоится 28 февраля в кафе «Фонтан».

В вечере также поучаствует актер Рязанского музыкального театра, лидер группы «Складень» Антон Свиркин. Кроме того, впервые в составе группы «Выход» на сцену выйдет рязанский флейтист Иван Ципорков.

Книга Сергея «Сили» Селюнина «Как Я Делал Рок-н-ролл» представляет собой собрание забавных историй с участием известных людей, которые случались с автором.

За 30 лет существования группа «Выход» выпустила более десяти альбомов, в составе коллектива побывали музыканты групп «Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «Ноль» и других. Дебют «Выхода» состоялся в 1982 году в ленинградском рок-клубе на одном концерте с группами «Кино» и «Странные Игры», а в 2015 году «Выход» стал хедлайнером рязанского фестиваля уличных музыкантов «Подбелка».


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