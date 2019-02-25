Из-за ремонта теплосети на улице Грибоедова изменят движение транспорта

С 10:00 27 февраля до 24:00 28 февраля в районе улицы Грибоедова будут ремонтировать теплосеть. Из-за этого перекроют полосу для движения транспорта при совершении левого поворота с улицы Грибоедова (после остановки «Мясокомбинат») на улицу Есенина,
Автобусы маршрутов №№8, 12, 16, 21 в сторону города поедут по Касимовскому шоссе от остановки «Кальное» по улицам Новой, Циолковского и далее по своим маршрутам.
Троллейбусы маршрута №8 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города до остановки «Мясокомбинат» поедут по своему маршруту, далее по улице Грибоедова, площади Свободы, улице Свободы и своему маршруту.
Троллейбусы маршрута №13 по Касимовскому шоссе в сторону города до остановки «Мясокомбинат» последуют по своему маршруту, далее по улице Грибоедова до площади Свободы на разворот, затем возвращаются по улице Грибоедова до улицы Есенина, далее по своему маршруту.
Маршрутки №№47, 53, 91, 95 при по Касимовскому шоссе в сторону города поедут до остановки «Кальное», затем по улице Кальной до улице Есенина и далее по своим маршрутам.