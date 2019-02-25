Электричка «Рязань-Москва» насмерть сбила мужчину

Электричка «Рязань-Москва» насмерть сбила 38-летнего мужчину в Подмосковье. Об этом сообщила
По предварительным данным, мужчину сбила электричка № 6995 «Рязань-Москва» в воскресенье, 24 февраля, в 18:43 на перегоне станций Ильинское — Отдых Казанского направления Московской железной дороги.
Отмечается, что мужчина был пьян и шел по железнодорожным путям. Он не успел отреагировать на приближающийся поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но, несмотря на это, поезд сбил мужчину.
Следователи начали проверку после произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.