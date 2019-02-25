Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:27, 25 февраля 2019 130
 0    0

Электричка «Рязань-Москва» насмерть сбила мужчину

Электричка «Рязань-Москва» насмерть сбила мужчину

Электричка «Рязань-Москва» насмерть сбила 38-летнего мужчину в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, мужчину сбила электричка № 6995 «Рязань-Москва» в воскресенье, 24 февраля, в 18:43 на перегоне станций Ильинское — Отдых Казанского направления Московской железной дороги.

Отмечается, что мужчина был пьян и шел по железнодорожным путям. Он не успел отреагировать на приближающийся поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но, несмотря на это, поезд сбил мужчину.

Следователи начали проверку после произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:27, 25 февраля 2019
Электричка «Рязань-Москва» насмерть сбила мужчину
21:20, 24 февраля 2019
В Бангладеш убили мужчину, пытавшегося угнать самолет
20:44, 24 февраля 2019
В музее Пушкина в Москве сработала пожарная сигнализация
18:42, 24 февраля 2019
В Бангладеш задержали мужчину, пытавшегося угнать самолет
17:49, 24 февраля 2019
В Бангладеш самолет экстренно сел после попытки угона
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 684
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
16:16, 17 февраля 2019 20 579
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
20:10, 11 февраля 2019 20 551
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
21:08, 16 февраля 2019 18 713
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 316
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум