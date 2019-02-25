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9:02, 25 февраля 2019 96
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Аварии и День защитника Отечества. Обзор главных новостей выходных, 23-24 февраля

Аварии и День защитника Отечества. Обзор главных новостей выходных, 23-24 февраля

Завершились последние выходные месяца. Давайте вспомним основные события 23 и 24 февраля.

В День защитника Отечества рязанцев поздравил николай Любимов. К губернатору присоединилась глава города Юлия Рокотянская.

Эти выходные запомнились многочисленными авариями.

В Касимове неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся. Около Заборья лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Три человека пострадали. Два человека пострадали при столкновении «Шевроле» и «Тойоты» на улице Солнечной.

В Клепиковском районе столкнулись «ГАЗель», автобус и легковушка. В полиции рассказали подробности.

На «Доме художника» в ДТП попали три автомобиля. В Рязанском районе столкнулись две легковушки. Пенсионерка залезла на окно высотки на Михайловском шоссе. Ее спасли.

Не обошлось без крупных пожаров. В Рязанской области загорелась Казанская церковь с чудотворной иконой. В Сасове на пожаре погиб мужчина В Рязани на пожар на складе выезжали 53 пожарных.

Касимовский студент помог потушить пожар в доме соседей.

Кинологи рассказали рязанским школьникам о служебных собаках и оружии, а спасатели посоревновались в стрельбе. После вспышки заболеваемости корью в Рязанской области начала работу горячая линия. Рязанка прошла отбор в шоу «Голос. Дети».


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