Антимонопольщики нашли нарушения в работе мэрии

ФАС нашла нарушения в работе администрации Рязани. Об этом сообщила ГТРК «
Отмечается, что полномочия муниципального предприятия Рязани «Аварийно-ремонтная служба» передали коммерческой организации. Ее специалисты начали обслуживать некоторые ТСЖ и ЖСК, которые напрямую заключают договоры.
Как говорится в сообщении, из-за этого «Аварийно-ремонтная служба» оказалась под угрозой банкротства.
«То, что ЖЭУ мы обслуживаем, нам категорически этого не хватает, катастрофически, уже идет дело как бы к развалу. И вот 80 человек у нас на предприятии, если все это развалится, куда всем деваться? И уж возраста-то какие, немолодые, никуда не возьмут. Да и как без нас будет тоже существовать город?», — пожаловался Олег Носов, мастер аварийно-ремонтной бригады МП «Аварийно-ремонтная служба».
Проверка ФАС нашла в работе чиновников мэрии нарушения по части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
Им выдали предупреждение об устранении причин и условий, «способствующих нарушению условий антимонопольного законодательства».