Жительница Хабаровска родила на полу в роддоме, не дождавшись помощи врачей. Следователи начали проверку по данному факту, сообщил
Установлено, что 6 февраля скорая помощь привезла 35-летнюю хабаровчанку во второй родильный дом. По данным ведомства, ее поместили в предродовую палату, где она самостоятельно, без помощи врачей родила ребенка.
Сейчас здоровью матери и младенца ничего не угрожает, их выписали в удовлетворительном состоянии.
По результатам проверки следователи дадут юридическая оценку действиям персонала.