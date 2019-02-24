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9:23, 24 февраля 2019 330
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Жительница Хабаровска родила на полу в роддоме, не дождавшись помощи врачей

Жительница Хабаровска родила на полу в роддоме, не дождавшись помощи врачей

Фото: Pixabay.com

Жительница Хабаровска родила на полу в роддоме, не дождавшись помощи врачей. Следователи начали проверку по данному факту, сообщил сайт СУ СКР по Хабаровскому краю, в воскресенье, 24 февраля.

Установлено, что 6 февраля скорая помощь привезла 35-летнюю хабаровчанку во второй родильный дом. По данным ведомства, ее поместили в предродовую палату, где она самостоятельно, без помощи врачей родила ребенка.

Сейчас здоровью матери и младенца ничего не угрожает, их выписали в удовлетворительном состоянии.

По результатам проверки следователи дадут юридическая оценку действиям персонала.


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