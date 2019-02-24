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15:23, 24 февраля 2019 472
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В Рязани пять экипажей ДПС гнались за нарушителем на ВАЗе — соцсети

В Рязани пять экипажей ДПС гнались за нарушителем на ВАЗе — соцсети

В Рязани пять экипажей ДПС гнались за нарушителем на ВАЗе. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Судя по снимкам, во время погони водитель не справился с управлением и въехал в сугроб

Информация уточняется.

Фото Александра Генералова


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