В Рязани пять экипажей ДПС гнались за нарушителем на ВАЗе. Об этом сообщили в группе «
Судя по снимкам, во время погони водитель не справился с управлением и въехал в сугроб
Информация уточняется.
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В Рязани пять экипажей ДПС гнались за нарушителем на ВАЗе. Об этом сообщили в группе «
Судя по снимкам, во время погони водитель не справился с управлением и въехал в сугроб
Информация уточняется.
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Экскурсию для гостей провели сами школьники, которые познакомили собравшихся с уютными учебными классами, актовым и хореографическим залами и фотостудией.