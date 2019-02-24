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14:24, 24 февраля 2019 255
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В Касимове неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В Касимове неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В субботу, 23 февраля, в Касимове неизвестный водитель насмерть сбил пешехода. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 18:10, на улице Северная, возле дома № 1.

Водитель, предположительно управляя ВАЗ-2114 темного цвета, наехал на 54-летнюю местную жительницу. Известно, что у машины разбито лобовое стекло и помят капот.

В результате аварии погибла женщина. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Всех, кто что-то знает о ДТП, попросили обращаться по телефонам: 8 (49131) 2-44-26, 8 (49131)2-24-18 или 02.


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