В Касимове неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В субботу, 23 февраля, в Касимове неизвестный водитель насмерть сбил пешехода. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 18:10, на улице Северная, возле дома № 1.
Водитель, предположительно управляя ВАЗ-2114 темного цвета, наехал на 54-летнюю местную жительницу. Известно, что у машины разбито лобовое стекло и помят капот.
В результате аварии погибла женщина. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Всех, кто что-то знает о ДТП, попросили обращаться по телефонам: 8 (49131) 2-44-26, 8 (49131)2-24-18 или 02.