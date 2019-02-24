Студенты рязанского медуниверситета узнали, как лечат осужденных в колонии

Студенты рязанского медуниверситета узнали, как лечат осужденных в исправительной колонии №2. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Рязанской области
Специалистам рассказали о работе в пенитенциарной системе, медицинской службе, о перспективах работы, вакантных местах и заработной плате.
На экскурсии по жилой зоне колонии медики побывали в отрядах, столовой и клубе.
В медико-санитарной части учреждения студенты побеседовали с врачами и медсестрами, которые рассказали о возможности карьерного роста, а также ознакомили старшекурссников с условиями оказания медицинской помощи осужденным.