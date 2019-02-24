Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:18, 24 февраля 2019 988
 0    0

Студенты рязанского медуниверситета узнали, как лечат осужденных в колонии

Студенты рязанского медуниверситета узнали, как лечат осужденных в колонии

Фото: УФСИН по Рязанской области

Студенты рязанского медуниверситета узнали, как лечат осужденных в исправительной колонии №2. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Рязанской области

Специалистам рассказали о работе в пенитенциарной системе, медицинской службе, о перспективах работы, вакантных местах и заработной плате.

На экскурсии по жилой зоне колонии медики побывали в отрядах, столовой и клубе.

В медико-санитарной части учреждения студенты побеседовали с врачами и медсестрами, которые рассказали о возможности карьерного роста, а также ознакомили старшекурссников с условиями оказания медицинской помощи осужденным.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:58, 24 февраля 2019
В России изменились правила посадки в самолет
8:46, 24 февраля 2019
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
8:18, 24 февраля 2019
Студенты рязанского медуниверситета узнали, как лечат осужденных в колонии
19:58, 23 февраля 2019
Кинологи рассказали рязанским школьникам о служебных собаках и оружии. Фото
18:40, 23 февраля 2019
В Бурятии уволили сотрудницу, пригласившую стриптизершу на корпоратив в отдел полиции
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 520
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 474
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 462
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 970
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
21:08, 16 февраля 2019 18 601
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум