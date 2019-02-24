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19:25, 24 февраля 2019 295
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Стас Пьеха рассказал об ограблении своей наркологической клиники

Стас Пьеха рассказал об ограблении своей наркологической клиники

Стас Пьеха рассказал об ограблении своей наркологической клиники. Он в Instagram подтвердил, что неизвестный забрал 1,2 миллиона рублей.

Злоумышленник взломал сейф в ночь на воскресенье, 24 февраля. По словам Пьехи, украденные деньги — это выручка за месяц, приготовленная на погашение аренды и зарплату.

«Наша клиника на сегодня зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя… это совсем не прибыльный бизнес и очень непривлекательный», — уточнил Пьеха.

Он отметил, что больше денег в сейфе хранить не будет.


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Новость уже просочилась в СМИ... Во избежании неправильных трактовок и кривотолков - я поделюсь с вами сам! Прошлой ночью, неизвестный в маске взломал сейф в моей клинике и забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и ЗП.. наша клиника на сегодня зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя... это совсем не прибыльный бизнес и очень непривлекательный, т.к. мы постоянно имеем дело не только со спасением жизни, но и с активным сопротивлением со стороны спасаемого! И то, что побудило меня заняться этим лежит совсем не в финансовой плоскости, это (если угодно) мое служение обществу, я знаю, как тяжело выздоравливать от наркомании и знаю тысячу (из миллионов ушедших), кто смог переродиться и знаю, как мы это сделали, я свято верю именно в этот путь и хочу иметь возможность делиться этим... Строя эту клинику я брал в долг, продал квартиру... я знаю, что должен этим заниматься и все тут, ничто другое меня совсем не прельщает. Из сейфа украли 1200000 рублей. Больше там никаких денег храниться не будет. Хорошего и продуктивного дня❤️ @psklinika #клиникастасапьехи

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)

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