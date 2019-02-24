Рязанские спасатели посоревновались в стрельбе

В Рязани провели соревнования по стендовой стрельбе среди сотрудников регионального ГУ МЧС. Конкурс приурочили ко Дню защитника Отечества,
В состязаниях участвовали восемь команд. Первое место заняли представители областной противопожарно-спасательной службы, второе — сотрудники Главного управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти. На третьем месте оказалась команда отряда федеральной противопожарной службы.
В личном зачете выступали 20 человек.
«Я надеюсь, что эти соревнования станут доброй традицией, символом связи поколений не только защитников рубежей нашей Родины, но и тех, кто в мирное время, зачастую рискуя своей жизнью, спасает жизни и имущество наших граждан — пожарных и спасателей», — сказал начальник рязанского ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов.