Huawei представила складной смартфон с технологией 5G

В воскресенье, 24 февраля, Huawei представила складной смартфон Mate X с поддержкой технологии 5G. Его стоимость — 2600 долларов, сообщили в аккаунте китайской компании в Twitter.

В развернутом виде диагональ экрана смартфона достигает восьми дюймов. Телефон заряжается на 85% за полчаса. Он защищает данные пользователя при помощи шифрования.

Huawei Technologies — одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний. По итогам 2018 года компания оказалась в первой пятерке по поставкам смартфонов (206 миллионов смартфонов — показатель за год вырос на 33,6%).

Achieving true back-to-back foldable design, the patented

Falcon Wing Mechanical Hinge uses over 100 components for a smooth, sleek finish. #ConnectingTheFuture #MWC2019 pic.twitter.com/pvmKFszxyP