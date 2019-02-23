В Рязанской области загорелась Казанская церковь с чудотворной иконой. Видео

Крупный пожар произошел в храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в селе Срезнево Рязанской области. Повреждена крыша, обрушился купол над алтарем, передает
Пожар произошел вечером в пятницу, 22 февраля, Площадь возгорания составила 64 кв.м. Священнослужители спасли все иконы, в том числе чудотворный образ «Споручница грешных».
Здание, построенное в 1905 году, является памятником архитектуры.
Как уточнил настоятель храма иеромонах Иоаким, пожар произошел при строительных работах в основании купола храма.
Самые известные святыни церкви — чудотворный образ Богоматери «Споручница грешных», которую принес с собой в Срезнево из Пронской Спасской пустыни игумен Филарет (Пряхин), а также мощи преподобной исповедницы Анны Срезневской, которые были обретены в 2003 году.