Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:52, 23 февраля 2019 163
 0    0

Рокотянская поздравила рязанцев с Днем защитника Отечества

Рокотянская поздравила рязанцев с Днем защитника Отечества

Глава города Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем защитника Отечества. Обращение опубликовано на сайте гордумы.

Она отметила, что это — праздник мужества и воинской доблести. По ее словам, рязанцы на протяжении всей истории отстаивали свободу и независимость страны.

«Противостояли разорительным набегам в древности, защищали Родину во времена Великой Отечественной войны, участвовали в ликвидации локальных конфликтов. В этом году мы отмечаем 30-летие вывода советских войск из Афганистана, где рязанцы тоже выполняли воинский долг. Сейчас наши ветераны проводят огромную работу с молодежью. Рассказывая о своей службе, они воспитывают достойную смену храбрых и сильных духом людей», — сказала Рокотянская.

Она пожелала рязанцам побед на жизненном пути и уверенности в будущем.

«Пусть вокруг царит мир и благополучие, а родные и близкие воодушевляют вас на новые подвиги», — сказала глава Рязани.

Напомним, ранее рязанцев поздравил Николай Любимов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новости рубрики «Общество»
13:52, 23 февраля 2019
Рокотянская поздравила рязанцев с Днем защитника Отечества
12:32, 23 февраля 2019
Пенсионерка залезла на окно высотки на Михайловском шоссе. Фото
10:45, 23 февраля 2019
После вспышки заболеваемости корью в Рязанской области начала работу горячая линия
9:52, 23 февраля 2019
Рязанка прошла отбор в шоу «Голос. Дети». Видео
9:34, 23 февраля 2019
Любимов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 358
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 431
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 411
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 924
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
21:08, 16 февраля 2019 18 503
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум