Глава города Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем защитника Отечества. Обращение опубликовано на
Она отметила, что это — праздник мужества и воинской доблести. По ее словам, рязанцы на протяжении всей истории отстаивали свободу и независимость страны.
«Противостояли разорительным набегам в древности, защищали Родину во времена Великой Отечественной войны, участвовали в ликвидации локальных конфликтов. В этом году мы отмечаем 30-летие вывода советских войск из Афганистана, где рязанцы тоже выполняли воинский долг. Сейчас наши ветераны проводят огромную работу с молодежью. Рассказывая о своей службе, они воспитывают достойную смену храбрых и сильных духом людей», — сказала Рокотянская.
Она пожелала рязанцам побед на жизненном пути и уверенности в будущем.
«Пусть вокруг царит мир и благополучие, а родные и близкие воодушевляют вас на новые подвиги», — сказала глава Рязани.
Напомним, ранее рязанцев