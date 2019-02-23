Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку

Ребенка, оставленного матерью на ночь в московском заповеднике «Лосиный остров», передадут под опеку после всех исследований и следственных действий, передает
Сейчас мальчик находится в больнице, с ним работают психологи и другие специалисты.
Напомним, инцидент произошел утром в понедельник, 18 февраля. В парке
Свидетели рассказали, что на пропавшем был обмотанный скотчем мешок.
При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ей предъявили