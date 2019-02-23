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17:01, 23 февраля 2019 1 104
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Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку

Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку

Ребенка, оставленного матерью на ночь в московском заповеднике «Лосиный остров», передадут под опеку после всех исследований и следственных действий, передает ТАСС со ссылкой на ГУ СК по Москве.

Сейчас мальчик находится в больнице, с ним работают психологи и другие специалисты.

Напомним, инцидент произошел утром в понедельник, 18 февраля. В парке нашли ребенка, который ночь провел в парке. Мать сообщила, что мальчик убежал от нее во время прогулки в воскресенье, 17 февраля.

Свидетели рассказали, что на пропавшем был обмотанный скотчем мешок.

При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ей предъявили обвинение.


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