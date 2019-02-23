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21:09, 23 февраля 2019 149
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Одну из станций московского метро закроют на два года

Одну из станций московского метро закроют на два года

Фото: Pixabay.com

Станцию московского метрополитена «Каховская» планируют закрыть в ближайшие месяцы до 2021 года для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), передает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

По информации источника, линию построили более 30 лет назад, сейчас она требует полной модернизации, поэтому приняли решение о ее реконструкции.

Строительство южного участка БКЛ «Проспект Вернадского» — «Каховская», протяженность которого составляет 6,2 километров, началось в апреле 2017 года.

По данным пресс-службы столичной мэрии, этот участок является одним из наиболее важных в составе БКЛ, так как его сооружение позволит подключить к сети метро новую Коммунарскую линию.


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