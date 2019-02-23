Одну из станций московского метро закроют на два года

Станцию московского метрополитена «Каховская» планируют закрыть в ближайшие месяцы до 2021 года для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), передает
По информации источника, линию построили более 30 лет назад, сейчас она требует полной модернизации, поэтому приняли решение о ее реконструкции.
Строительство южного участка БКЛ «Проспект Вернадского» — «Каховская», протяженность которого составляет 6,2 километров, началось в апреле 2017 года.
По данным пресс-службы столичной мэрии, этот участок является одним из наиболее важных в составе БКЛ, так как его сооружение позволит подключить к сети метро новую Коммунарскую линию.