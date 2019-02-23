Любимов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества

Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Днем защитника Отечества. Обращение губернатора опубликовано на сайте регионального правительства.
Глава области отметил, что в числе ветеранов Великой Отечественной войны, бойцов, отстаивавших интересы нашей страны в «горячих» точках, было немало рязанцев.
«Регион славится своими ратными традициями. Высокий профессионализм и стойкость наших военных всегда будут служить образцом верности долгу. Эти качества вызывают искреннее уважение наших земляков к людям, которые своей профессией избрали защиту Родины», — сказал Любимов.
Он пожелал рязанцам мира, добра, оптимизма, успехов, крепкого здоровья и благополучия.