Кинологи рассказали рязанским школьникам о служебных собаках и оружии. Фото

Для учащихся пятых классов рязанской школы №68 устроили экскурсию по центру кинологической службы. Об этом сообщила
Школьникам рассказали о том, как кинологи отбирают, дрессируют, воспитывают и обучают «своих четвероногих напарников».
Юные рязанцы увидели профессиональные навыки служебной собаки по кличке «Бакс». Команды «лежать», «сидеть», «рядом», «ко мне», «назад» пес исполнял четко и без ошибок.
«Особый восторг у школьников вызвала демонстрация задержания „преступника“. Каждый из ребят погладил собаку-поисковика наркотических средств, породы немецкой овчарки Эйдос-Ц-Берту», — рассказали сотрудники.
Также ученикам продемонстрировали виды боевого оружия, находящегося в арсенале рязанской полиции.