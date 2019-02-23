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19:58, 23 февраля 2019 194
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Кинологи рассказали рязанским школьникам о служебных собаках и оружии. Фото

Кинологи рассказали рязанским школьникам о служебных собаках и оружии. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

Для учащихся пятых классов рязанской школы №68 устроили экскурсию по центру кинологической службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Школьникам рассказали о том, как кинологи отбирают, дрессируют, воспитывают и обучают «своих четвероногих напарников».

Юные рязанцы увидели профессиональные навыки служебной собаки по кличке «Бакс». Команды «лежать», «сидеть», «рядом», «ко мне», «назад» пес исполнял четко и без ошибок.

«Особый восторг у школьников вызвала демонстрация задержания „преступника“. Каждый из ребят погладил собаку-поисковика наркотических средств, породы немецкой овчарки Эйдос-Ц-Берту», — рассказали сотрудники.

Также ученикам продемонстрировали виды боевого оружия, находящегося в арсенале рязанской полиции.


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