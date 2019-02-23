Касимовский студент помог потушить пожар в доме соседей

Студент Касимовского нефтегазового колледжа Илья Лещенко помог потушить пожар в доме соседей во втором Спортивном переулке. Об этом сообщило издательство «
«Первыми увидели дым соседи по дому — семья Лещенко — и забили тревогу. Пока мама Наталья Борисовна звонила в пожарную часть, сын Илья выбежал на улицу, разбил стекло в доме и залез вовнутрь. Он принялся водой заливать огонь и закидывать снегом очаг возгорания», — говорится в сообщении.
По словам парня, ему было страшно от того, что мог взорваться котел. Потом он сообразил и перекрыл на улице газовый кран.
«Когда огонь стих, я закрыл лицо кофтой и прошелся по дому. К счастью, внутри никого не было, и я вышел на улицу. В это время прибыли пожарные и окончательно потушили задымленное помещение», — рассказал касимовец.
Сотрудники пожарной службы поблагодарили студента за самоотверженность.