Залп, цветы и марш. В Рязани начали отмечать День защитника Отечества

В пятницу, 22 февраля, В Рязани начали отмечать День защитника Отечества. Горожане возложили цветы к Вечному огню и монументу на площади Победы.
Церемония традиционно началась с минуты молчания. После нее глава региона Николай Любимов вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Инюцыным и и. о. начальника РГВВДКУ имени Маргелова полковником Игорем Бортаном возложили цветы к памятнику. За ними проследовали военные, ветераны, представители власти, курсанты, школьники и другие жители города. Завершилась церемония прохождением торжественного марша курсантами десантного училища.