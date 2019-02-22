Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:39, 22 февраля 2019 310
 0    0

Залп, цветы и марш. В Рязани начали отмечать День защитника Отечества

Залп, цветы и марш. В Рязани начали отмечать День защитника Отечества

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 22 февраля, В Рязани начали отмечать День защитника Отечества. Горожане возложили цветы к Вечному огню и монументу на площади Победы.

Церемония традиционно началась с минуты молчания. После нее глава региона Николай Любимов вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Инюцыным и и. о. начальника РГВВДКУ имени Маргелова полковником Игорем Бортаном возложили цветы к памятнику. За ними проследовали военные, ветераны, представители власти, курсанты, школьники и другие жители города. Завершилась церемония прохождением торжественного марша курсантами десантного училища.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новости рубрики «Общество»
11:43, 22 февраля 2019
На берегу Вожи планируют сделать парк с пляжем, гостиницей и парковкой. Проект
11:39, 22 февраля 2019
Залп, цветы и марш. В Рязани начали отмечать День защитника Отечества
10:59, 22 февраля 2019
Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне 22 февраля
10:14, 22 февраля 2019
В Рязанской области изъяли шубы на 22 миллиона 2
10:10, 22 февраля 2019
Егор Бурцев намерен вернуться на пост рязанского бизнес-омбудсмена через суд
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Без оценок, но с реальными знаниями. В загородной «Школе 360» прошел день открытых дверей

Без оценок, но с реальными знаниями. В загородной «Школе 360» прошел день открытых дверей 1

Экскурсию для гостей провели сами школьники, которые познакомили собравшихся с уютными учебными классами, актовым и хореографическим залами и фотостудией.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 094
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 358
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 323
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 836
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 467
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум